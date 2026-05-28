Spannende Tipp-Kick-Spiele bekamen die Zuschauer bei der süddeutschen Meisterschaft zu sehen. Der 1. TKC Kaiserslautern machte als Ausrichter eine gute Figur.

Die besten Tipp-Kick-Spieler Deutschlands gaben sich ein Stelldichein in Kaiserslautern. In der Turnhalle der Schillerschule fand die süddeutsche Meisterschaft statt – ein Grand-Slam-Turnier. Mit dabei waren auch zahlreiche Lokalmatadore des 1. TKC Kaiserslautern.

Michael Link startete als Titelverteidiger in das Turnier. Vor einem Jahr hatte der Lauterer im bayrischen Amberg mit einem Sieg über den deutschen Meister Jakob Weber den süddeutschen Meistertitel gewonnen. Diesmal konnte sich der 51-Jährige aber nicht nur auf das Spiel mit dem kleinen eckigen Ball konzentrieren. Link musste auch noch organisatorische Aufgaben erfüllen. Trotz dieser zusätzlichen Belastung gehörte er zu den zwölf Spielern, die sich einen Platz in den beiden Endrundengruppen sicherten.

Fünf TKC-Spieler in der Endrunde

In Links Gruppe waren auch noch seine Klubkameraden Mathias und Jochen Hahnel sowie Fabian Werle. Der fünfte TKC-Spieler, der sich im Feld der 82 Teilnehmer für die Endrunde qualifizierte, war Leon Böttger. Er trat in der anderen Gruppe an.

Der Titelverteidiger startete mit zwei Siegen in die Endrunde. Zuerst setzte sich Michael Link gegen Werle durch, und danach entschied er auch das zweite TKC-Duell gegen Jochen Hahnel für sich. Seine Hoffnung, in seiner Heimatstadt das Finale zu erreichen und den Titel zu verteidigen, musste er jedoch nach den knappen Niederlagen gegen Mathias Hahnel und Chris Kuch begraben.

Lokalmatador Mathias Hahnel im Finale

Was Link nicht gelang - das schaffte sein Teamkollege Mathias Hahnel. In der Schlussrunde traf der Lauterer Tipp-Kicker auf den noch ungeschlagenen Kuch und sicherte sich mit einem Sieg Platz eins in der Gruppe und damit den Einzug ins Endspiel.

In der anderen Endrundengruppe hatte sich Daniel Bialk von den Spandauer Filzteufeln recht souverän das Ticket fürs Finale gelöst. Der Tipp-Kicker aus dem Hauptstadtklub entschied dann auch das Endspiel für sich. Er gewann 2:1 gegen Mathias Hahnel. Zwei harte Schüsse aus kurzer Distanz, von Tipp-Kickern Bretter genannt, brachten Bialk den Sieg und den süddeutschen Meistertitel.

Auch wenn es mit der Titelverteidigung nicht geklappt hatte, zeigte sich Michael Link zufrieden. „Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung mit einer Lauterer Gesamtbilanz, die sich sehen lassen kann“, stellte er in seinem Resümee fest.

Viel Lob für den 1. TKC Kaiserslautern

Seit Jahren gehört der 1. TKC Kaiserslautern zu den erfolgreichsten Vereinen in der deutschen Tipp-Kick-Szene. Ihre größten Erfolge feierten die Lauterer 2019, als sie deutscher Meister und Pokalsieger wurden. Bei der Süddeutschen zeigten sie, dass sie auch als Ausrichter Spitzenklasse sind. Zu Recht bekamen sie viel Lob von den Teilnehmern.