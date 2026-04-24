Die U16-Judo-Jungs aus der Sporteliteschule, dem Heinrich-Heine Gymnasium Kaiserslautern (HHG), lösen das begehrte Ticket.

Die U16-Judo-Jungs vom HHG haben es wie schon im Vorjahr geschafft. Sie entschieden das Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ für sich und lösten so die begehrte Fahrkarte zum Bundesfinale, das im September in Berlin stattfindet.

Das Landesfinale wurde, wie in den Jahren zuvor auch schon, in Speyer im Judomaxx ausgerichtet. Den HHGlern standen drei Mannschaften aus den Schulen in Bad Kreuznach und zwei aus Speyer gegenüber. Keine der drei Schulteams konnte sich erfolgreich gegen die U16-HHG-Jungs behaupten. Die Lautrer Sportschüler erkämpften sich überzeugend den Landestitel und somit die Fahrkarte nach Berlin.

HHG-U16-Mädchen im Finale knapp geschlagen

Die HHG-U16-Mädels standen nach Siegen gegen die IGS Speyer und das Bad Kreuznacher Gymnasium ebenfalls im Finale, mussten sich dort allerdings dem Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasium knapp geschlagen geben. Berlin bleibt ihnen nun verwehrt.

Für die U14-Teams war das Landesfinale bereits die höchste Ebene. Für diese Altersklasse war in Speyer Schluss, Fahrkarten nach Berlin wurden keine verteilt. Aber Goldmedaillen und Landestitel! Die holten sich unangefochten beide HHG-Teams. „Unsere beiden Mannschaften hielten mit jeweils drei Kämpfen ohne Niederlage die Konkurrenz deutlich in Schach“, zeigte sich HHG-Judotrainer Uli Scherbaum begeistert von den Mattenauftritten der U14er-Mädels und -Jungs.

Drei Siege und einmal Silber

Drei Siege und einmal Silber, das sei eine Bilanz, auf die das Trainerteam Aydin Kempirbaev, Hannah Ertl und er sehr stolz sind, fasste Scherbaum das Landesfinale zusammen. Auch Eva Wenzel-Staudt, Schulleiterin am Heinrich-Heine Gymnasium, zeigte sich begeistert über die Judoerfolge ihrer Sportschüler.