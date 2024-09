Auf der Asphaltstrecke am „Ritschenkopf“ gibt es am Samstag und Sonntag das Bergrennen des Motorsportclubs Queidersbach. Bernd König als Rennleiter erwartet dazu an beiden Tagen jeweils 100 Fahrzeuge auf der rund 1,3 Kilometer langen Strecke.

Das Traditionsrennen zieht wieder Spitzenfahrer aus dem gesamten südwestdeutschen Raum in die Westpfalz.