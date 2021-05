83.065 Impfungen gegen das Coronavirus wurden bis zum 11. Mai in der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern im Impfzentrum durch mobile Impfteams und von Hausärzten verabreicht, 63.960 Erstimpfungen und 19.105 Zweitimpfungen. In der Stadt waren es 28.405 Erst- und 8549 Zweitimpfungen; 35.555 Erst- und 10.556 Zweitimpfungen gab es für Menschen aus dem Landkreis. Das teilte Kreissprecherin Georgia Matt-Haen auf Anfrage mit. Hinzukommen noch die Impfungen in Kliniken, zu denen der Kreis keine Informationen hat, sowie die Impfungen der ortsansässigen Zivilbeschäftigten, die seitens Airforce und Army geimpft wurden. Laut Mitteilung des Kreises gab es für diese Personengruppe insgesamt rund 3800 Impfangebote.

Alleine die Hausärzte im Landkreis haben bis 11. Mai 10.478 Impfungen vorgenommen, in der Stadt waren es 8721 Impfungen in Arztpraxen, so der Kreis.