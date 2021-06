Die Polizei hat am Donnerstag mehrere betrunkene und berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Verkehrsteilnehmer waren mit dem Auto (3), dem Fahrrad (1) oder auf E-Scootern (6) unterwegs.

Vier von ihnen standen laut Polizei unter Drogeneinfluss, fünf waren alkoholisiert. Hier reichte der Pegel von 0,8 bis 1, 46 Promille. Deswegen erinnert die Polizei daran, dass „Alkohol und Drogen am Steuer kein Kavaliersdelikt sind“. Einen der E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu Freitag gestoppt. Der Rollerfahrer war den Beamten während einer Streifenfahrt in der Haagstraße aufgefallen. Als sie ihn kontrollierten, rochen sie die Alkoholfahne des Mannes und stellten auch fest, dass er eine ziemlich „verwaschene“ Aussprache hatte. Ein Atemtest bescheinigte dem 33-Jährigen einen Pegel von 1,56 Promille. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist ihm sicher.