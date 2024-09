Gleich eine Hand voll Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Wochenende berauscht auf Kaiserslauterer Straßen erwischt. Neben Drogen stellten die Beamten bei den Rad- und Rollerfahrern insbesondere Alkohol fest, teilte die Polizei mit.

Bereits am Freitagabend war der Polizei der Fahrer eines Motorrollers aus dem Landkreis aufgefallen, der mit seiner Sozia in Schlangenlinien durch die Lauterstraße fuhr. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von 1,76 Promille. Darüber hinaus war er laut Polizei nicht einmal im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Den Promillewert toppte am frühen Samstagmorgen ein Radfahrer aus dem Landkreis, den die Polizisten am Fackelrondell kontrollierten. 2,60 Promille ergab die Messung bei dem 46-Jährigen, der zu Fuß weiterziehen musste. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am Samstagmittag erwischten die Beamten im Stadtgebiet außerdem zwei Fahrer von E-Scootern, die unter Drogeneinfluss standen. Wie die Polizei mitteilt, hatte einer der beiden Männer im Alter von 23 und 46 Jahren zudem noch 0,91 Promille Alkohol im Blut. Auf sie kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, informierte die Polizei. Schließlich fiel einer Streife am Samstagnachmittag im Barbarossaring dann noch ein Radfahrer auf, der Schlangenlinien fuhr. Auf den 48-Jährigen, dessen Atemalkoholtest 1,62 Promille anzeigte, kommt nun ein Strafverfahren zu.