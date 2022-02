Wenn Anette Krupp und ihre Kolleginnen bei Junker Reisen in diesen Tagen reichlich zu tun haben, hängt dies nicht mit den Winterferien zusammen, die am Montag in Rheinland-Pfalz beginnen. Der Winter sei in diesem Jahr nicht der Zeitraum, in dem die Leute wegfahren möchten, berichtet die Reiseverkehrskauffrau. Eine einzige Ferienwoche lasse, was die Flugtage betrifft, nur wenig Spielraum, nennt sie als einen Grund.

Eine einzige Familie habe demnach im Reisezentrum eine kurze Winterferienreise gebucht – und zwar nach Fuerteventura. Die Kanaren böten zwar keine Garantie, dass die Wassertemperatur in diesem Monat noch angenehm genug sei zum Baden: „Aber Hauptsache noch ein wenig Wärme tanken.“ Anfragen nach Ski-Urlauben habe es kaum gegeben.

Im Fokus reiselustiger Bürger stehen inzwischen eher die Monate Mai/Anfang Juni mit den zahlreichen Feiertagen. Leute, die nicht unbedingt auf die Ferienzeit angewiesen seien, reisten gerne im Mai, berichtet Anette Krupp. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Anfragen für die Sommerzeiten jedenfalls stark gestiegen. Das Büro erhalte viele Anrufe mit Anfragen nach Angeboten, inzwischen auch von Neukunden, die früher online gebucht hätten.

Längst geht es nicht mehr nur um den Preis

Bei der Beratung gehe es nicht alleine um den Preis, sondern auch um Fragen zur Bewertung eines Hotels und passende Flüge, unterstreicht die Fachfrau. Die persönliche Beratung und Betreuung im Reisebüro werde insgesamt sehr geschätzt.

Sie müsse sich heute um viel mehr kümmern als früher, dabei immer über die aktuellen Einreisebestimmungen auf dem neuesten Stand sein, schildert die Beraterin. Mehrarbeit verursache zum Beispiel das Ausfüllen von Online-Reiseformularen, bei denen das Reisebüro den Kunden helfe.

Muss der Kunde also nur noch vorbeikommen und seine Unterlagen abholen? Ganz so einfach geht es dann doch nicht. Für Anette Krupp und ihre Kolleginnen gibt es immer auch vieles zu erläutern und zu erklären. Themen wie das sogenannte Flexpaket, das bis zu 14 Tage vor dem Reiseantritt ohne Angaben von Gründen einen Rücktritt ermöglicht, werden dabei ebenso angesprochen wie ein Coronaschutz zusätzlich zur Reiserücktrittsversicherung. Auch der Hinweis auf ein rechtzeitiges Erscheinen im Flughafen – mindestens zweieinhalb Stunden vor dem Abflug – ist wegen der Kontrollen dort immer wichtig.