Während der NS-Diktatur geächtete Musik zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts bot das Bennewitz Quartet am Donnerstag in Kaiserslautern. Die Prager wurden ihrem Weltklasseruf überaus gerecht.

Preisfrage: Könnten die vielen Musikhochschul- und Kulturorchester wohl auch solche Kammerensembles hervorbringen wie das Bennewitz Quartet, zumal es in den Orchesterbesetzungen überaus