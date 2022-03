„Ein Abend für den Frieden“ ist der Titel der Benefiz-Veranstaltung des Pfalztheaters am Sonntag, 13. März, 18 Uhr, im Großen Haus. Wie Intendant Urs Häberli mitteilt, wolle man der„Fassungslosigkeit über das Kriegsgeschehen auf unserem Kontinent“ mit theatralischen Mitteln begegnen.

Künstler der Sparten Musiktheater, Schauspiel und Orchester wollen sich mit ihren literarischen und musikalischen Beiträgen gegen den Krieg positionieren. Daneben werden die Mitwirkenden zu Spenden für Ukraine-Hilfsaktionen des Bezirksverbands Pfalz aufrufen. Für diese Veranstaltung gibt es ab sofort kostenlose Platzkarten an der Theaterkasse, unter der 0631 3675-209, über www.pfalztheater.de oder per Mail an Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de. Am Sonntag sind ab 17 Uhr Theaterkasse und Foyergastronomie zur Einstimmung geöffnet.