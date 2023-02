Gemeinsam mit zahlreichen Helfern hat Ugur Omura, bekannt als „Uggi“ und ehemaliger Betreiber der Sportsbar, in wenigen Tagen ein Benefizturnier zur Spendensammlung für Erdbebenopfer auf die Beine gestellt: Freitag, 24. Februar, findet auf dem Gelände des TuS 1904 Hohenecken, der sofort seine Unterstützung zugesagt habe, ab 16.30 Uhr ein Blitzturnier unter anderen mit den Mannschaften Fatihspor Kaiserslautern, VfR Kaiserslautern und SpVgg NMB Mehlingen statt. Ab 19.30 Uhr wird ein spontan zusammengestelltes Helfer- beziehungsweise Allstar-Team gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern antreten, heißt es in der von Unternehmer Michael Littig verbreiteten Mitteilung zum Turnier.

Unter Hochdruck arbeiteten derzeit viele Helfer an der Vorbereitung und sammelten schon jetzt Spenden und Artikel für eine Tombola und Versteigerungen ein. „Vom türkischen Fußballmeister Trabzonspor ist bereits ein unterschriebenes Trikot nach Kaiserslautern zur Versteigerung unterwegs, ebenso wie zahlreiche weitere Artikel aus ganz Deutschland“, heißt es. Weitere Helfer organisierten derzeit einen Shuttleservice.

Spendenkonto und Infotelefon eingerichtet

Littig: „Viele Freunde und Bekannte bei türkischen und syrischen Familien in unserer Region sind Opfer dieser Katastrophe, deren Bewältigung wohl noch Jahre und Jahrzehnte dauern wird. Die Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft ist daher schon jetzt enorm, aber es muss noch lange und viel mehr getan werden.“ Ugur Omura prüfe aktuell mehrere Hilfsorganisationen, um sicherzustellen, dass die Hilfen effizient im Katastrophengebiet in der Türkei und in Syrien eingebracht werden.

Littigs Unternehmen, die teckpo AG, habe eine sogenannte organisatorische Patenschaft übernommen und eigens dafür bei der Sparkasse Kaiserslautern unter dem Namen „teckpro Erdbebenhilfe“, IBAN: DE15 5405 0220 0006 0162 81 ein Konto eingerichtet, ebenso wie ein Kontakttelefon: 0631 41417 20, das ab Montag besetzt ist. Weitere organisatorische Informationen zum Benefizspiel werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben, kündigt Littig an.