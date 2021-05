Sie laufen und sammeln Geld für einen guten Zweck: Das Benefizteam 42x42,195 macht seit ein paar Jahren immer wieder mit seiner Hilfsbereitschaft für Menschen und Institutionen auf sich aufmerksam, die ohne großes Wenn und Aber auskommt. Wenn Hilfe gebraucht wird, laufen sie los. Aktuell setzt sich das Benefizteam für die junge Familie Kohl in Otterberg ein, die unverschuldet von heute auf morgen mit einem tragischen Schicksalsschlag zu kämpfen hat. Ein Herzinfarkt hat den erst 32-jährigen Familienvater mitten aus dem Leben gerissen. Zurück bleiben seine Frau und zwei Kinder im Alter von zwei und sieben Jahren sowie eine schwer zu bewältigende finanzielle Herausforderung. Das Benefizteam will helfen, große Laufaktionen sind aber wegen Corona gerade nicht drin. Deshalb werden T-Shirts mit dem Vereinslogo für 15 Euro verkauft. Der komplette Erlös geht an Familie Kohl. Das T-Shirt wird auf Wunsch sogar zum Käufer und Unterstützer gebracht. Mehr Infos gibt es im Internet auf https://www.42x42benefizteam.de/blog.