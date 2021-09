Das Benefizteam 42x42 blickt mit Freude zurück auf einen erfolgreichen 12-Stunden-Lauf. Der Lauf, durchgeführt im Otterberger Sportstadion, lockte insgesamt 94 Läufer auf die Bahn mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen an sich selbst. Die einen wollten einfach nur eine Runde dabei sein, andere liefen 30 Kilometer – und das noch Barfuß. Andere nahmen das Ganze als Training für den nächsten Marathon. Einige wollten es so richtig wissen und zogen die Laufschuhe erst nach einem Ultra-Lauf nach gewaltigen 100 Kilometern aus. Alle waren gekommen, um mit ihrem Startgeld und mit Spenden das Spendenkonto des Benefizteams zu füttern. Gut 2000 Euro sind laut Beatrix Cataldi, der Vorsitzenden im Benefizteams, am Ende aus Lauf, T-Shirt- und Kuchenverkauf und der Spendenbox zusammengekommen. Das Geld geht an eine in Not geratene Familie. Cataldi und ihr Team gehen nun an die Vorbereitung für den nächsten Benefizlauf, den „Run da house – 6 Stunden Kreislauf“, der für Anfang nächstes Jahr in der Barbarossahalle geplant ist.