Unter dem Motto „Musik für den Frieden“ veranstaltet die Diakonie Pfalz zwei Konzerte am Samstag, 29. April, in Brücken und einen Tag später in Kaiserslautern. Doch geht es bei den Benefizkonzerten nicht nur um musikalischen Genuss. Die Künstler sammeln bei ihrem Auftritt Geld für traumatisierte Kinder aus der Ukraine.

Veranstalter sind die beiden Häuser der Diakonie in Kaiserslautern und in Kusel. Die Idee zu dem Projekt hatte Angelika Schmidt, die für die Diakonie in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Kusel berät. Zusammen mit Andreas Philipp Breier von der diakonischen Flüchtlingsberatung und Gemeinwesendiakonie in Kaiserslautern organisiert sie die Konzerte.

Mitwirkende sind der Kinderchor SingFried unter Leitung von Vladimir Gerasimov. In dem Chor haben sich rund 15 Kinder aus einer Gemeinschaftsunterkunft des Deutschen Roten Kreuzes für geflüchtete Ukrainer in Kaiserslautern unter Leitung des aus Russland stammenden Musikers Gerasimov zusammengefunden. „Seit dem Sommer vergangenen Jahres singen sie gemeinsam für den Frieden“, berichtet Breier. Die Diakonie-Pfalz unterstütze und begleite das Chorprojekt im Rahmen ihrer Gemeinwesenarbeit und der Beratung Geflüchteter.

Buntes Musikprogramm

Weitere Mitwirkende sind der Kirchenmusiker Tobias Markutzik (Klavier), das Cello-Ensemble der Musikschule Kuseler Musikantenland unter Leitung von Christine Rutz sowie Polina Zamiatina an der Laute.

Das Programm des Chores umfasst einen bunten Mix von ukrainischen Volksliedern über Titel von John Lennon und Leonard Cohen bis hin zu Lady Gaga und Beethoven. In einem weiteren Teil singt Vladimir Gerasimov in Begleitung von Tobias Markutzik am Klavier Klassik. Zudem interpretiert Polina Zamiatina Stücke von Dimitri Schostakowitsch, Sergei Rachmaninoff und Johannes Strauß.

Spenden für den Druck

Während des Konzerts werde sie in Wort und Bildern das kindgerechte, psychologische Vorlese- und Mitmachbuch „Die Reise des Schmetterlings“ der Berliner Autorin Kati Bohnet vorstellen, kündigt Schmidt an. Bohnet sei ihr bei ihrer Weiterbildung im Verein Somatic Experiencing bekannt geworden. Somatic Experiencing gilt als körperorientierter Ansatz zur Lösung von traumatischem Stress und geht auf den Traumaforscher Peter A. Levine zurück.

Beim Konzert werden Spenden gesammelt, um Bohnets Buch auch in ukrainischer Sprache herauszugeben, berichtet Schmidt. Es eigne sich besonders, um geflohenen und traumatisierten Kindern zu helfen, betont die Beraterin, die auch mit ukrainischen Kindern zu tun hat. „Besonders Kinder leiden unter den Folgen des furchtbaren Krieges und benötigen oft therapeutische Unterstützung. Das kindgerechte Mitmachbilderbuch soll diesen Kindern helfen, mit ihren traumatischen Erlebnissen und Erfahrungen besser umzugehen und durch die integrierten Stabilisierungsübungen ihre Selbstregulation wieder zu gewinnen“, erläutern Schmidt und Breier.

Info

Das Konzert in Brücken findet am Samstag, 29. April, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Am Sonntag, 30. April, wird es um 17 Uhr in der Friedenskirche Kaiserslautern wiederholt. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden zum Druck des Kinderbuches gebeten. Nach den Konzerten gibt es Getränke und Gelegenheit zum Austausch.