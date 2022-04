Die Camerata musici con medici gibt am 9. April um 18.30 Uhr in der Protestantischen Kirche Miesau ein Benefizkonzert. Die Einnahmen gehen ukrainischen Kindern zu.

Das seit über zehn Jahren bestehende Ensemble Camerata musici con medici setzt sich aus Musikern und musizierenden Medizinern zusammen, die sich der Aufführung barocker Werke verschrieben haben. Nach einer langen Corona-bedingten Pause hat sich das Ensemble nun für ein Benefizkonzert für Kinder in der Ukraine zusammengefunden. Als Gastsolist wurde der in der Ukraine geborene Oboist Maksym Malkov eingeladen.

Malkov erhielt seinen ersten Oboen-Unterricht im Alter von zehn Jahren, studierte unter anderem an der Nationalen Musikakademie Kiew und war dort bis zum Jahr 2000 Solo-Oboist der Nationalphilharmonie der Ukraine. Seit 2001 lebt er in Saarbrücken und ist immer wieder gerngesehener Gast in zahlreichen Orchestern, etwa der Deutschen Radio Philharmonie und Kammerphilharmonie Europa. Seit 2016 leitet er das „Holzbläserstudio Saar“ und unterrichtet neben der Oboe auch Saxophon und Blockflöte.

Barock ist Trumpf

Zur Aufführung kommen die Kantate „Mein Herze schwimmt im Blut“ BWV 199, das Konzert für Cembalo, Oboe und Streichorchester BWV 1059 von Johann Sebastian Bach und das Oboenkonzert C-Dur von Antonio Vivaldi. Es musizieren Maksym Malkov (Oboe), Julia Stodtmeister (Gesang), Anna-Margarete Kries, (Violine), Florian Gießing (Violine), Angelika Maringer (Viola), Gabi Szarvas (Violoncello), Holger Stodtmeister (Kontrabass) und Norbert Kries (Orgel und Cembalo). Die Erlöse des Benefizkonzertes kommen einem Projekt aus dem Raum Bruchmühlbach-Miesau/ Glan-Münchweiler zugute, das fünf Waisenhäuser an der belarussisch-ukrainischen und ungarisch-ukrainischen Grenze mit Hilfstransporten versorgt.

Info

Der Eintritt ist frei. Spenden werden am Ausgang erbeten. Es gilt die 3G Regel mit Maske während des gesamten Konzertes.