Ein Benefizkonzert rund um das Thema „Verleih uns Frieden gnädiglich“ findet am Sonntag, 10. April, 17 Uhr, in der Stiftskirche statt. Im Mittelpunkt steht das Chorwerk eines ukrainischen Komponisten.

Mit Anteilnahme und Betroffenheit blickt die Welt auf den Krieg in der Ukraine. Und der Wunsch wächst, etwas zu tun. Viele Musiker und Ensembles werden aktiv, um in Benefizkonzerten Gelder für Hilfsorganisationen, die Menschen in der Ukraine oder ukrainische Geflüchtete in Deutschland unterstützen, zu sammeln. Und so findet auch am 10. April in der Stiftskirche ein Benefizkonzert rund um das Thema „Verleih uns Frieden gnädiglich“ erklingen.

Dabei werden Anne Ellersiek (Sopran), Maximilian Rajczyk (Klavier/Orgel), Helge Schulz (Orgel) und der Kammerchor der Stiftskirche unter Leitung von Beate Stinski-Bergmann unter anderem Werke von Mendelssohn, Distler und Reger spielen. Im Mittelpunkt steht jedoch das Chorwerk des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrovs „Gebet für die Ukraine“. Dieses Stück entstand 2014 nach den blutig niedergeschlagenen Bürgerprotesten auf dem Majdan-Platz.

Alle Künstler verzichten auf die Gage, so dass der gesamte Spendenerlös zugunsten ukrainischer Kinder geht. Im Anschluss an das Konzert wird es einen Lichterzug um die Stiftskirche geben, mit der Möglichkeit, im Innenhof Blumen niederzulegen. Der Einlass zum Konzert wird unter den aktuellen Coronaverordnungen geregelt.