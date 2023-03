Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Frieden JETZT!“ So lautet der Aufruf der Künstlerinitiative „Artists for Ukraine“, die am 13. März ein Benefizkonzert in der Kaiserslauterer Kammgarn zugunsten ukrainischer Kriegsopfer und Geflüchteter geben wird. Ziel der Veranstaltung – die von dem saarländischen Musiker Alex Breidt initiiert und von verschiedenen Institutionen und Vereinigungen der Stadt unterstützt wird – ist es, Spendengelder für die Ukraine Nothilfe des Deutschen Roten Kreuzes zu sammeln. Mehr erzählte Breidt im Interview mit RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Katharina Kovalkov-Walth.

Herr Breidt, wie ist diese Benefizveranstaltung zustande gekommen?

Am Sonntag gegen 22 Uhr bekam ich einen Anruf von Tobias Frey, der Fahrer suchte,