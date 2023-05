Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Benefizkonzert für ukrainische Kinder in der Lauterer Stiftskirche hat am Sonntag nicht nur einen hohen künstlerischen Ertrag erbracht, sondern auch klingende Münze: 1255 Euro an Spenden wurden vom protestantischen Pfarrer Stefan Bergmann gezählt. Dagegen durfte sich Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann über die Solidarität von Vokalisten und Instrumentalisten freuen.

Die ausführenden Musiker haben es sich trotz der Corona-Zwangspause ihre Leistungsstärke bewahrt. Dabei machte es sich der Kammerchor der Stiftskirche unter Stinski-Bergmanns bewährter