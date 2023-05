Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Landespolizeiorchester gab am Donnerstag mit seiner Ausgliederung Men in Blue in der Stadthalle Landstuhl ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer. Warum sich diese Formation Men in Blue nennt und wie sie den Tatort nicht nur aufsucht, sondern auch bespielt.

2002 präsentierte sich diese Brass Band aus den Reihen des rheinland-pfälzischen Polizeiorchesters erstmals unter dem Namen Men in Green mit der Aktion „Wer nichts tut, macht mit“ und warb