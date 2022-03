Einen künstlerischen „Abend für den Frieden“ gibt es spontan am Sonntag, 13. März, 18 Uhr, im Großen Haus des Pfalztheaters.

Parallel zu den Aktivitäten bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz in Mainz vom 12. bis 19. März werden sich Künstler aus Musiktheater, Schauspiel und Orchester in Kaiserslautern mit ihren Beiträgen gegen den Krieg positionieren und zu Spenden für Ukraine-Hilfsaktionen des Bezirksverbands Pfalz aufrufen.

Das Schauspielensemble liest unter anderem Texte von Paul Celan, Mascha Kaleko, Hilde Domin und Erich Kästner. Die Orchestermitglieder spielen Werke des ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk, von Modest Mussorgsky und Ludwig van Beethoven und der Opernchor singt „Verleih’ uns Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Bitte um Reservierung

Es wirken mit: Mezzosopranistin Polina Artsis, Tenor Daniel Kim, die Schauspielerinnen und Schauspieler Hannelore Bähr, Jelena Kunz, Meike Anna Stock, Günther Fingerle und Rainer Furch. Am Klavier begleitet Mirei Ara. Auch Mitglieder des Opernchors und Orchesters des Pfalztheaters sind dabei.

Kostenlose Karten gibt es an der Theaterkasse, telefonisch unter 0631 3675209, online unter www.pfalztheater.de oder per E-Mail an Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de erhältlich. Wegen begrenzter Kartenanzahl wird um verbindliche Reservierung gebeten. Sonntags ab 17 Uhr sind Theaterkasse und Foyergastronomie geöffnet.