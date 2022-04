Er hat es geschafft: Der junge Kaiserslauterer Sänger Ben Clemenz ist bei der zehnten Staffel der Musikshow „The Voice Kids“ mit dabei. Am Freitag, 15. April, zeigt der zum Wettbewerbszeitpunkt Zwölfjährige auf Sat 1, was er musikalisch drauf hat.

„Es ist für mich ein großer Erfolg“, sagt Ben im RHEINPFALZ-Gespräch nicht ohne Stolz. Und ergänzt: „Ich habe so lange darauf hingearbeitet.“ Es sei für ihn nun eine große Freude, dass er auf dieser Bühne stehen dürfe.

In der Tat kommen Talent und Erfolg bei Ben Clemenz nicht von ungefähr. Eine seiner Großmütter ist ausgebildete Opernsängerin, Mutter Michaela geschulte Vokalistin mit einiger Auftrittserfahrung, und Bens Vater Joachim ist in der Region als versierter Posaunist in mehreren Bigbands bekannt. Da mögen die Gene schon eine Rolle gespielt haben.

Er spielt Schlagzeug und Klavier

Ben Clemenz selbst zeigte schon früh Musikalität. Er spielte Blockflöte und erhielt Klavierunterricht – und er hat Erfahrung im Schlagzeug-Spiel. Er ist auch Mitglied des Pfalztheater-Kinderchors und hat dabei schon einmal als Statist bei Opern-Aufführungen des Hauses mitgewirkt. Insofern hat Ben auch schon einmal Bühnenluft geschnuppert...

Und jetzt also „The Voice Kids“. Schon beim ersten Kontakt vor der Kamera Ende vergangenen Jahres in Berlin konnte der musikalische Schüler mit einem ungewöhnlich arrangierten Titel – so viel sei schon einmal „verraten“ – einen guten Eindruck hinterlassen. Am Bühnenrand kräftig unterstützt wurde er dabei außer von seinem Vater auch von seiner Patentante Ulrike, die schon Bens erste musikalischen Gehversuche mitverfolgen konnte – „Er hat schon immer gerne gesungen“ – und deren Tochter Fenja.

Prominente Juroren

In der Show „The Voice Kids“ treten in Anlehnung an das große Vorbild „The Voice Of Germany“ seit 2013 musikalisch begabte Kinder und Jugendliche auf. Die prominenten Juroren sind zurzeit die Sänger Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von „Die Fantastischen Vier“ sowie die „Eurovision Contest“-Gewinnerin von 2010, die Sängerin Lena Meyer-Landrut.

Bei den so genannten „Blind Auditions“ sind die auftretenden Jungen und Mädchen für die rückwärts blickende Jury zunächst nur hör-, aber nicht sichtbar. Die Jury-Mitglieder entscheiden sich während der Vorträge per Knopfdruck für ein Kind und dessen Leistung. Oder sie lassen es, falls sie nicht überzeugt sind. Die Jury-Stühle drehen sich im positiven Fall um – und die Juroren sehen und hören „ihre“ Vortragenden erstmals persönlich.

Die „Kids“ wählen dann eines der Jurymitglieder aus, um sich von ihm und dessen Team für weitere Qualifikationsrunden „coachen“ zu lassen. Man darf also gespannt darauf sein, wie es mit Ben Clemenz, der die achte Klasse am Rittersberg-Gymnasium besucht, weitergeht.