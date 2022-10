Wie die Berliner Agentur des Schauspielers auf Anfrage bestätigt, ist Ben Becker erkrankt und kann am Freitag, 21. Oktober, nicht in der Apostelkirche in Kaiserslautern auftreten. Der 57-Jährige wollte sein Solostück „Ich, Judas – einer von Euch wird mich verraten“ spielen.

Ein Ausweichtermin werde gesucht, stehe aber noch nicht fest, heißt es weiter.