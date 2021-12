Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ starten Landwirte ihre beleuchteten Traktoren am Samstag um 17 Uhr in Landstuhl. Los geht es in der Langwiederstraße am Reha-Zentrum. Dann geht es am Nardini-Klinikum vorbei Richtung Innenstadt Landstuhl und weiter über die Kaiserstraße nach Kindsbach. Von hier aus wird nach Kaiserslautern gefahren. In der Triftstraße wird am SOS-Kinderdorf vorbeigerollt, bevor es über die Zollamtstraße Richtung Hauptbahnhof – vorbei am Elf-Freunde-Kreisel – geht. Über die Donnersbergstraße, Fischerstraße, Lauterstraße rollen die Traktoren in die Merkurstraße bis zum Opelgelände.