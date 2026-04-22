Einen Abend der Emotionen und spannenden Begegnungen erleben die Kandidaten der RHEINPFALZ-Sportlerwahl beim Ehrungsabend im Deutschordensaal der Sparkasse.

Jürgen Engels hat seinen besten Anzug aus dem Schrank geholt. Den hatte er sich für die Hochzeit seiner Tochter gekauft und seitdem nicht mehr getragen. Er ist aufgeregt, dabei weiß er noch gar nicht, dass er einer der Stars des Abends sein wird. Die RHEINPFALZ-Sportlerwahl in Kaiserslautern hatte diesmal jede Menge Überraschungen parat, mit denen keiner gerechnet hätte.

Auch nicht Jürgen Engels, der seit Wochen auf diesen Moment hingefiebert hat. Dass seine Geschichte die Menschen bewegt, hat er schon vor einiger Zeit zu spüren bekommen. „Seit dem Bericht über mich in der RHEINPFALZ ist so viel passiert“, erzählt er von wildfremden Menschen, die ihn ansprechen, auf ihn zukommen, mehr darüber wissen wollen, wie er es geschafft hat, jedes Wochenende bei Läufen unterwegs zu sein, obwohl ihm der Arzt wegen Arthrose vierten Grades zu zwei künstlichen Hüftgelenken geraten hatte.

Spontaner Podcast

Die große Aufmerksamkeit hat ihm Auftrieb gegeben. In diesem Jahr war er bis jetzt bei 27 Läufen am Start und ist inzwischen bestens vernetzt, weil er einfach „viel babbelt“, wie er sagt. So schafft er es auch, viele Leute für seine Videos auf Social-Media vor die Kamera zu „zerren“. Natascha Hartl, ebenfalls Kandidatin der Sportlerwahl, die in den Kanälen bisher so gut wie nicht aktiv ist, hat er motiviert, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen über das Thema Motivation. Fortsetzung folgt. Vielleicht demnächst sogar auf Spotify. Engels: „Ich hab’ mich schon mal erkundigt, wie das geht.“

Doch erst mal muss auch er ruhig sein. Die offizielle Verkündung steht an, wer bei der RHEINPFALZ-Sportlerwahl wie abgeschnitten hat. Die Tischtennisspieler der TSG Kaiserslautern, die vor kurzem den Aufstieg in die Zweite Bundesliga klargemacht haben, sitzen in schwarzen Hosen, weißem Shirt und Trainingsjacke mit Aufdruck des Sponsors in der zweiten Reihe und blicken gespannt nach vorne. Torben Wosik (51), ehemaliger Europameister und deutscher Meister, sitzt mittendrin und strahlt glücklich. Er hat vor kurzem für die neue Saison zugesagt, bleibt bei der TSG. „Ich fühle mich wohl da“, sagt er.

Die Fußballer des TuS Hohenecken tragen weiße Hemden und schwarze Hosen. Und auf der linken Seite sind gleich mehrere Reihen mit einer großen Gruppe junger Sportler in blauen Shirts besetzt, die aufgeregt miteinander flüstern. Die Kletterkids des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG), die auch noch nichts von ihrem Glück ahnen. Sie hatten sich ziemlich engagiert in Sachen Wahlwerbung. „Wir haben Leute in der Stadt angesprochen, es gab ein Plakat in der Kletterhalle und Durchsagen bei einem Wettkampf“, erzählt Mathea.

Oma auf Stimmenfang

Lehrertrainer Johannes Lau konnte trotzdem schwer einschätzen, wie weit seine Kids kommen würden. Er hat zwar Erfahrungen in Sachen Sportlerwahl, aber damals gab es noch keine Online-Abstimmung. Lau war 2006 als Kletterer für die Wahl zum Sportler des Jahres in Frankenthal nominiert. „Damals ist meine Oma rumgelaufen und hat Abstimmungszettel gesammelt“, erzählt er.

Dann verfolgt auch er gespannt, was weiter passiert. Radfahrerin Lara Gillespie grüßt per Video aus ihrer ursprünglichen Heimat Irland, wo sie sich für den Weltcup in Malaysia vorbereitet. Die Bahnrad-Olympiasiegerin und Rekordsiegerin der RHEINPFALZ-Sportlerwahl Miriam Welte nimmt für sie die Urkunde für Platz fünf entgegen.

Läuferin Natascha Hartl, die Viertplatzierte bei den Sportlerinnen, macht Werbung für ihren Sport, den man überall betreiben könne und bei dem man in der Natur unterwegs sei. „Wir Menschen sind für Bewegung gemacht“, sagt sie.

Peggy Zimmermann, die Dritte, die wie die drei Erstplatzierten jeder Kategorie dank der Sponsoren Sparkasse und ZAK einen Scheck überreicht bekam, träumt vom Ironman im Oktober und der Quali für Hawaii und freut sich auf den vom FCK ausgerichteten Triathlon im August, bei dem sie als Helfer im Einsatz sein wird.

Katharina Nilges, die Zweite, war zuletzt für zweieinhalb Wochen im Trainingscamp in Japan und macht ein paar ehrliche Bekenntnisse. Dass es lange gedauert habe, nach ihrer Corona-Erkrankung wieder auf ihr altes Level zu kommen. Und dass es schwer sei, die Familie nicht oft zu sehen, dass sie es aber nie bereut habe, vor acht Jahren ins Internat des HHG gezogen zu sein, um ihren Badmintontraum zu leben.

Tessa Dietrich, die im Target-Sprint, einer Mischung aus Sprints und Schießeinheiten, für die Schweizer Nationalmannschaft und den SV Steinwenden-Weltersbach startet, hat nur eine Erklärung dafür, warum sie Sportlerin des Jahres 2025 wurde: „Jürgen Engels hat viel Werbung für mich gemacht“, sagt sie und erzählt, dass Engels, der früher mit ihr zusammen geschossen habe, noch heute immer mal wieder auf der Anlage des SV Steinwenden vorbeischaue.

Gruß aus Hongkong

Für Bahnradfahrer Henric Hackmann, den Fünftplatzierten bei den Sportlern, der per Video vom Weltcup in Hongkong grüßt und die Olympischen Spiele als großes Ziel hat, nimmt seine Mutter die Urkunde an. Und erzählt ehrlich, dass sie sein Talent nicht erkannt hätte. „Er war Fußballer und Leichtathlet.“ Dass er auf der Radrennbahn schnell sein könnte, habe sein Trainer entdeckt.

Joachim Höhns Bekenntnis bezieht sich auf seinen Weiher im Garten. Die drei bis vier Minuten täglich im eiskalten Wasser seien das Erfolgsgeheimnis des 70-jährigen Triathleten aus Rodenbach.

Tobias Kiefer, Hyroxer aus Krickenbach, hat früher Feierabend gemacht, um vor der Ehrung noch schnell Laufen zu gehen. Jetzt steht er im weißen Hemd vorn und philosophiert mit dem stellvertretenden Chefredakteur der RHEINPFALZ, Uwe Renners, darüber, ob Hyrox es schafft, olympisch zu werden. „2028 oder 32 wird es dabei sein“, prophezeit Kiefer.

Mittendrin im Trubel

Die Hohenecker Fußballer bekennen, dass die Geschichte mit dem Malle-Urlaub fast schief gegangen wäre. Als die Relegation lief, Dennie Reh dafür zurückgeflogen war, saß Lukas Kallenbach am Pool. Er war zum zweiten Spiel nach Deutschland und wieder zurückgeflogen und verfolgte das dritte Relegationsspiel per Facetime, weil er sonst seine Freundin nicht mehr hätte, wie er verschmitzt erzählt. In der wichtigen Phase, als Reh das entscheidende Tor schoss, das dem TuS den Aufstieg brachte, sei das Bild ausgefallen. „Ich hatte nur noch den Ton und war mittendrin im Trubel.“

Mittendrin im Trubel sind auch die Kletterkids des HHG, als verkündet wird, dass die Wasserballer des Kaiserslauterer SK Zweiter sind. Ungläubig schauen sich alle an, bevor sie lautstark jubeln und sich über den Titel freuen.

Und Jürgen Engels schüttelt nur den Kopf. „Ich hab’ die ganze Zeit gedacht, Platz fünf in meinem Alter ist schon gut. Aber mit kleinen Schritten kann man Großes erreichen.“

Zitiert

„Hyrox-Tickets sind heiße Ware.“

Hyroxer Tobias Kiefer zum Thema, dass es immer schwerer wird, an Starttickets für die Wettbewerbe zu kommen.

„Ich han halt einfach Angst vorm Doktor. Alles, was noch drinbleiben kann, soll drinbleiben, so lange es geht.“

Geher Jürgen Engels, dem der Arzt geraten hatte, über zwei künstliche Kniegelenke nachzudenken und der dann seinen eigenen Weg gefunden hatte, ohne Operation.

„Ich mache auch viele lange Läufe und bin da auch der Besenläufer.“

Jürgen Engels, der vom Laufen auf Nordic Walking und Gehen umgestiegen ist und jetzt nicht mehr ganz so schnell unterwegs ist.

„Der Mallorca-Urlaub war unglücklich gewählt, es soll aber was Besonderes werden, weil es für die vier Mallefahrer vom letzten Jahr die letzte Abschlussfahrt wird. Es wird wahrscheinlich Düsseldorf. Da ist der Weg zur Quelle nicht so weit ... da gibt es gute Kaltgetränke.“

Lukas Kallenbach vom TuS Hohenecken auf die Frage, ob die Abschlussfahrt in diesem Jahr wieder nach Mallorca geht.

„Ich habe mein Leben mit Party verbracht als DJ. Was Richtiges geschafft habe ich nie.“

Triathlet Joachim Höhn (70) über seine berufliche Vergangenheit.

„Darum gibt es die Großraumdiscos nicht mehr.“

Stellvertretender Chefredakteur Uwe Renners augenzwinkernd zu Höhn, nachdem der erzählt hat, dass er, als ihm beim Auflegen in einer Großraumdisco mal eine Schallplatte fehlte, selbst zum Mikrofon gegriffen und gesungen hat.

„Frühstück bei Tiffany kennt jeder. Frühstück bei McDonalds hat der Mannschaft zumindest bisher nicht geschadet.“

Helmut Schneider, Leiter der Tischtennisabteilung der TSG, auf die Frage, ob sie tatsächlich regelmäßig bei ihrem Sponsor essen gehen.

„Wir haben nur den Japaner heimfliegen lassen.“

Schneider zum Thema, dass die Tischtennismannschaft trotz der weiten Anreise mancher Teammitglieder bis auf einen vollzählig zur Sportlerehrung kam.

„Bei mir verpufft eine Menge. Ich bin ein Kohlenhydrat-Junkie, esse viel Nudeln, Reis und gönne mir bei einer langen Ausfahrt auch mal Kaffee und Cookies.“

Triathletin Peggy Zimmermann auf die Frage, ob sie tatsächlich so viel essen kann, wie sie will.

„In der Gegend rund um Wolfstein. Da gibt es Steigungen bis zu 20 Prozent.“

Bergläufer Alexander Barnsteiner auf die Frage, ob und wo er in der Pfalz am besten trainieren kann.

„Bei 20 Prozent Steigung hat damals mein alter Polo schon schlapp gemacht.“

Uwe Renners, beeindruckt von seiner Leistung.

Noch mehr Impressionen

Alles rund um die RHEINPFALZ-Sportlerwahl in Kaiserslautern, Fotos sowie ein Video zur Ehrungsparty finden Sie unter https://www.rheinpfalz.de/lokal/kaiserslautern/sportlerwahl-kaiserslautern.html