Die geplante Batteriezellfertigung in Kaiserslautern soll im Jahr 2025 anlaufen: Dies sagte Stellantis-Chef Carlos Tavares auf der Hauptversammlung des Automobilkonzerns, zu dem auch Opel gehört.

„Mit dem Aufbau eines Batteriezellwerkes in Kaiserslautern ist der Standort eines der wichtigsten Arbeitgeber in der Region auf Jahre gesichert, mit vielen neuen, attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplätzen. Wir freuen uns sehr, dass nach dem Zusammenschluss von PSA und Fiat-Chrysler ein klares Bekenntnis zu dem geplanten neuen Werk abgegeben wurde“, so Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Der konkrete Planungsprozess sei unmittelbar nach Bekanntgabe der Pläne im Herbst 2019 angelaufen, wie Weichel berichtet: „Wir haben direkt alle verantwortlichen und beteiligten Referate der Stadt, die in das Verfahren zum Bau des Batteriezellenwerkes involviert sind, an einen Tisch geholt.“

In Kürze soll es einen sogenannten Scoping-Termin mit den Verantwortlichen von Opel geben, bei dem die Rahmenbedingungen festgezurrt werden sollen, um mit dem Umbau der Hallen beginnen zu können. „Gerade die immissionsschutzrechtlichen Planungen benötigen einen deutlichen Vorlauf“, so Weichel. Er betont, den Konzern wie bereits in der Vergangenheit in allen Belangen so gut wie möglich unterstützen zu wollen.

Der Automobilkonzern Stellantis hatte sich Anfang des Jahres neu gebildet, zu ihm gehört auch Opel.