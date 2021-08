Weil sie einen Bekannten in ihrer Wohnung einsperrte und ihn nicht mehr hinaus lassen wollte, hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwoch eine Strafanzeige eingehandelt.

Der Mann verständigte in seiner Not die Polizei. Wie das Präsidium am Donnerstag mitteilte, ging der Anruf am Mittwoch gegen Mittag ein. Der Mann schilderte, er habe sich zu der Wohnung der Frau begeben, um dort das Badezimmer der Bekannten zu renovieren. Während er mit den Arbeiten beschäftigt gewesen sei, habe die Frau immer mehr Alkohol getrunken und schließlich die Wohnungstür abgeschlossen. Den Schlüssel habe sie versteckt und rücke ihn trotz mehrfacher Aufforderung nicht mehr heraus.

Eine Streife fuhr zur genannten Adresse, wo sich auf Klingeln und Klopfen an der Tür hin der Anrufer von innen meldete und den Sachverhalt bestätigte. Die Bekannte weigere sich hartnäckig, die Tür wieder aufzuschließen. Erst nachdem die Beamten durch die geschlossene Tür hindurch längere Zeit mit der Frau sprachen und sie immer wieder aufforderten, zu öffnen, händigte sie ihrem Bekannten schließlich die Schlüssel aus.

Nachdem die Beamten die Wohnung betreten konnten, nahmen sie die Personalien der Frau und den Sachverhalt auf – so weit dies möglich war. Denn die 49-jährige Frau stand, wie sich bestätigte, massiv unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest, den die Beamten ihr anboten, erbrachte laut Polizei einen Wert von 3,73 Promille. „Die Frau wollte oder konnte keine weiteren Angaben mehr zur Sache machen“, heißt es im Polizeibericht. Auf die 49-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts auf Freiheitsentzug zu.