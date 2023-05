Drei Fahrgäste eines Linienbusses sind am Mittwoch bei einem Unfall in der Altenwoogstraße leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer hatte laut Polizei beim Abbiegen den Bus geschnitten.

Während der Bus auf der rechten Spur stadteinwärts fuhr, überholte der Fahrer eines schwarzen Opels auf dem linken Fahrstreifen. Plötzlich zog der Unbekannte mit seinem Wagen nach rechts, um in die Tannenstraße abzubiegen. Der Busfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Drei Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt – sie erlitten Prellungen beziehungsweise Platzwunden, weil sie sich etwa an Haltestangen stießen, so die Polizei. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, allerdings flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Die Polizei bittet unter Telefon 0631 369-2150 um Hinweise.