Volksparkkonzert, die zweite Ausgabe: Auch der Auftritt nach der gelungenen Saison-Eröffnung konnte am Sonntag überzeugen. Zu Gast war die Bigband des Musikvereins Hohenecken 1924, die vor dicht besetzten Stuhlreihen und bei fast durchgehend sommerlichem Wetter mit einem hochwertig dargebrachten Repertoire aufwartete.

Unter der sicheren Leitung von Frank Zeihsel bot das in nahezu klassischer Bigband-Besetzung angetretene Ensemble ein vielfältiges Programm. Es reichte von „klassischer“ Bigband-Literatur bis in die Moderne hinein, von bekannten Glenn Miller-Titeln wie „Tuxedo Junction“ und „A String of Pearls“ bis hin zum sicher nicht zufällig als Konzert-Abschluss gewählten Titel „Birdland“ mit seiner prägnanten Kombination aus Jazz und Rock.

Die richtige Mischung

Dazwischen ertönten mit der Komposition „Cruisi’ Down the Beach“ – ein Werk des ehemaligen Ensemble-Dirigenten Gary Sapp – einige „funky“ angehauchte Stücke und nicht zuletzt diverse Titel mit Blues-Touch – etwa der Jazz-Standard „Basin’ Blues Street“. Besondere Aufmerksamkeit erregte der getragene Gospel „Just a Closer Walk With Thee“, der im zweiten Teil des Vortrags als extra-beschwingter Jazz intoniert wurde.

Alles zusammen ergab genau die richtige musikalische Mischung für einen unterhaltsam-unbeschwerten, sich insgesamt dennoch anspruchsvoll gebenden Vorsommer-Tag im Park unter fast durchweg freundlich und zufrieden wirkenden Menschen.

Kraftvoll und passioniert

Interpretatorische Höhepunkte im von Moderatorin Martina Blandfort mit zahlreichen interessanten Informationen zu den einzelnen Titeln angereicherten Konzert setzten immer wieder die Auftritte von Sängerin Eve Caputula. Der Vokalistin gelang es, stimmliche Herausforderungen auch in komplexen Hits wie „Son of a Preacher Man“ oder „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ kraftvoll und passioniert zu interpretieren. Das wirkte auf das Publikum, bei dem spätestens bei „River Deep, Mountain High“, dem Abschluss-Song des ersten Konzertteils, sogar ein paar verhaltene Tanzschritte zu sehen waren.

So präsentierte sich der in diesem Jahr auf eine hundertjährige Tradition zurückblickende Musikverein Hohenecken mit seiner Bigband als spieltechnisch wie interpretatorisch bestens funktionierend zwischen Tradition und Moderne – ganz nach dem passenden Konzert-Motto dieses Tages „100 Jahre und kein bisschen leise“.

Info

Das nächste Volksparkkonzert findet am Sonntag, 9. Juni, ab 11 Uhr mit der Kolpingkapelle Neustadt/Weinstraße Hambach unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ statt.