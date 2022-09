Seit Samstag ist Kaiserslautern um 70 Kilogramm Müll ärmer: Rund 35 Freiwillige haben anlässlich des World Cleanup Days die Innenstadt von Unrat befreit. „Ich bin beeindruckt, dass so viele Teilnehmer dabei waren“, sagte die Organisatorin Maryam Arabshahi, die mit der Hochschulgruppe Future, dem Asta, Campuskultur der Technischen Universität Kaiserslautern und Fridays for Future zum gemeinsamen Müllsammeln eingeladen hat. Denn das Wetter war den Müllsammlern wahrlich nicht wohlgesonnen. Just zum Start der Müllsammelaktion um die Mittagszeit setzte nämlich starker Regen ein. Die Freiwilligen ließen sich davon aber nicht abhalten und zogen, ausgerüstet mit Müllgreifern, Handschuhen und Mülltüten der Stadtbildpflege, los, um die Innenstadt zu säubern. Auch kleine Belohnungen hatte die Stadtbildpflege für die Teilnehmer spendiert. „Wir hatten eine gute Mischung“, berichtet Arabshahi, neben Studierenden sei beispielsweise auch eine Familie mit Kindern dabei gewesen. Arabshahi, die beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz arbeitet, organisierte den Cleanup Day bereits zum dritten Mal. „Und so lange ich in Kaiserslautern wohne, werde ich das auch weiterhin tun“, kündigt sie an.