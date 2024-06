Das Flächenangebot in der Stadt ist begrenzt, dennoch fehlt es an Wohnraum in Kaiserslautern – einige Parteien gehen von rund 2000 Wohnungen aus. Welche Arten von Wohnraum werden am dringendsten gebraucht, und mit welchen Maßnahmen lässt sich dieser Wohnraum schaffen? Diese Frage hat die RHEINPFALZ den Parteien gestellt.

In Kaiserslautern