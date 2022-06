Beim Wenden einen Rollerfahrer gerammt hat ein 59-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in der Hauptstraße. Wie die Polizei berichtet, fuhr er vorwärts in eine Grundstückseinfahrt, um dort in einem Zug zu wenden. Möglicherweise aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen 17-Jährigen, der mit seinem Roller in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer stürzte und prallte gegen einen in der Einfahrt geparkten Wagen. Dabei zog er sich Verletzungen an den Händen und an der Hüfte zu. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die beiden Autos wurden leicht beschädigt.