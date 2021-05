Wer in ein Amt gewählt werden will, muss die Bürger von den politischen Zielen und sich überzeugen. Doch wie schafft man das, wenn im Lockdown nicht nur große Wahlkampfveranstaltungen verboten sind, sondern auch persönliche Begegnungen so gut wie ausgeschlossen. Einige Ideen gibt es.

„Schwierig“, „sehr schwierig!“, „ganz anders als sonst“: So lauten unisono die Antworten auf die Frage, wie der Wahlkampf unter Corona-Bedingungen läuft. Der einzige Trost: Alle teilen dasselbe Schicksal.

Dass Kundgebungen vor Menschenmassen verboten sind, ist klar. Doch auch ein persönliches Gespräch ist äußerst schwierig. Denn die Corona-Verordnung ist beispielsweise beim Wahlkampfstand in der Fußgängerzone nicht aufgehoben. Deshalb darf nur „ein Wahlwerbender“ hinter dem Stand und „ein interessierter Bürger“ davor stehen.

Ob sich unter diesen Bedingungen überhaupt ein Stand lohnt, sei fraglich, wie Lena Edel, Direktkandidatin der Linke, oder Dominik Stihler, Kandidat der Freien Wähler, meinen. Zumal die Publikumsfrequenz in der Stadt ja sehr gering sei, wie auch Manfred Schulz (CDU) einwendet. So spricht Paul Bunjes (Grüne) von „stillen Infoständen“, an denen sich die Passanten lediglich Infomaterial mitnehmen können. Auch SPD-Kandidat und Landtagsabgeordneter Andreas Rahm ist noch nicht sicher, ob der Wahlpavillon, der zwar wie immer vor der Stiftskirche stehen soll, überhaupt besetzt sein wird.

Idee kam leider zu gut an

Bei der Suche nach alternativen Wahlkampfvarianten ist er auch schon prompt mit der Verordnung kollidiert. „Vor der Stiftskirche haben wir einen Fußbodenbrief ausgerollt“, erzählt er, einen „Brief an meinen zukünftigen Enkel“. Und tatsächlich: Die Idee kam gut an bei den Passanten. Der Nachteil: Sie kam gut an bei den Passanten. „Es sind leider zu viele Leute stehen geblieben. Deswegen mussten wir den Brief aufgeben.“

So hat sein Wahlkampfteam nun zirka 50 mal 50 Zentimeter große Würfel mit Partei-Slogans entworfen. „Die werden wir den Leuten in den Weg legen“, kündigt er an. Und hofft, dass sie keine zu große Hürde beim Weitergehen sein werden.

Auf Prominenz am Infostand hatte die FDP gesetzt. „Justizminister Herbert Mertin wollte sich am 23. Februar den Fragen der Bürger stellen“, berichtet FDP-Kandidatin Brigitta Röthig-Wentz. Noch sei der Termin zwar nicht abgesagt, aber daran glauben kann sie nicht mehr. Und bedauert in der aktuellen Lage scherzend: „Telepathie funktioniert ja nicht ...“

Die Leute nicht bedrängen

Auch der traditionelle Haustürwahlkampf wird in diesem Jahr kaum stattfinden. Er ist „nicht verboten, muss aber unter Beachtung der Hygieneregeln geführt werden“, informiert die Stadtverwaltung. „Ich will die Leute nicht bedrängen“, winkt Röthig-Wentz ab, Paul Bunjes hat ihn für sich bereits als untersagt verbucht, und Andreas Rahm betont: „Ich möchte abends auch niemanden vor der Tür haben, der schon vor 30 anderen Türen stand.“ Lediglich Schulz hält ihn „mit drei Meter Abstand“ für vertretbar, und AfD-Kandidat Kai Dettmar will sich noch mit seinen Parteikollegen abstimmen: „Das haben wir noch nicht erörtert.“ Sollten jedoch die anderen dafür votieren, „dann würde ich mitziehen“.

So gehen alle verstärkt den digitalen Weg, um die Bürger zu erreichen. Die AfD ist in den sozialen Medien traditionell sehr aktiv. So ist es für Dettmar selbstverständlich, auf Facebook, Instagram und Twitter zu sein. „Wir organisieren zum Beispiel Bürgerdialoge, bei denen die Menschen auf Facebook live einem Kandidaten Fragen stellen können – per Chat, Mail oder telefonisch“, nennt er ein Beispiel. Auch mit Videokonferenzen will die AfD „Neugier und Interesse der Wähler wecken“.

Digital ist nicht live

Doch das Wahlkampf-Team von Andreas Rahm steht dem in nichts nach. Es verbindet geschickt digitale und reale Welt: „Wenn jemand das abgestellte ,Rahm-Mobil’ irgendwo sieht und ein Foto davon auf Facebook hochlädt, dann nimmt er an der Verlosung eines Gutscheins einer Lauterer Wirtschaft teil.“ Er nutzt ebenfalls die drei genannten sozialen Medien; Facebook ist für alle Kandidaten ein Muss, Instagram für fast alle. CDU und Grüne verbreiten zudem auf Youtube Kandidaten-Videos. Auch Edel und Röthig-Wentz kündigen Videos an.

Obwohl auch die SPD etliche digitale Veranstaltungen im Programm hat, glaubt Rahm nicht, viele Leute darüber zu erreichen. „Die Teilnehmerzahlen sind ernüchternd.“ Die SPD hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Generalsekretär Lars Klingbeil als Zugpferd, die CDU Wolfgang Bosbach und Christian Baldauf – vermutlich alles digital. Doch vor allem Promis ziehen in diesem Format wenig, meint Rahm, „denn die sehe ich eh im Fernsehen; der Reiz liegt darin, sie live zu erleben“. Und auch für Bunjes und Röthig-Wentz kommt digital schwer ein Dialog zustande.

So haben der gute alte Flyer und Plakate lang nicht ausgedient. Zumal sich beim Verteilen auch mal ein Gespräch ergebe, „wenn auch oberflächlich“, ergänzt Röthig-Wentz. Neben den Flyern, die alle an die Haushalte verteilen, haben die Grünen – die mit „35, 40 Helfern“ an der Spitze stehen – ebenso wie SPD und CDU noch ein paar Gimmicks wie Gummibärchen und Kulis in ihren Werbetütchen, die SPD sogar ein 16-seitiges „Kochen mit Rahm“-Büchlein.

Übers Plakat zur Website

Keinen Unterschied zum bisherigen Wahlkampf gibt es bei den Plakaten. Die Anzahl ist pro Kandidat laut Ratsbeschluss auf 1000 Stück mit Vorder- und Rückseite begrenzt; Aufstocken geht also nicht. Doch Dominik Stihler hat in dem wohl klassischsten aller Wahlwerbungen einen digitalen Mehrwert entdeckt: „Die meisten Rückmeldungen bekomme ich über die QR-Codes auf Plakaten“, staunt er selbst, denn er kann auslesen, wer über diesen Weg auf seine Website geht.