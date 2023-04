Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch immer befindet sich der Amateurfußball in einer pandemischen Lähmung. Das hindert die Vereine aber nicht daran, die Zeit nach dem Lockdown in den Blick zu nehmen. So auch der Verbandsligist SV Morlautern, bei dem einige personelle Entscheidungen gefallen sind. Trainer Daniel Graf kann auch weiterhin auf eine schlagkräftige Truppe zählen.

Spricht man in diesen Tagen über Fußball, dann fällt schon nach wenigen Worten der Name dieses nervenden Virus, das unsere vormals so wohlgeordnete Sportwelt noch immer auf schreckliche