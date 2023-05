Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine kollektive Schwächephase in den letzten zehn Minuten hat den TuS Dansenberg bei seinem oberen Tabellennachbarn VfL Gummersbach II am Sonntag um einen möglichen Punktgewinn gebracht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Weber präsentierte sich beim 34:41 (18:17) lange Zeit auf Augenhöhe, brach dann aber ein.

Davon, in einem Spiel in Bestbesetzung aufzulaufen, war der TuS Dansenberg in den vergangenen Wochen und Monaten stets weit entfernt. Zu den beiden Langzeitverletzten Alexis Biagui und Jonas Dambach