Die Treppe zum Teufel kann qualvoll sein. Jetzt will die FCK-Running-Abteilung den Schmerzpegel sogar noch etwas erhöhen.

Wie sehr will ein Sportler leiden? Beim 3. Stairway to Devil am Fuße des Betzenberges am Sonntag, gab es dazu nur eine Antwort: „Sehr sogar“, glaubt Laura Edel vom 1. FC Kaiserslautern Running lachend: „Alle die hier laufen, haben den gleichen Schaden.“ Die 32-Jährige ging zum zweiten Mal beim Treppenlauf an den Start.

260 Treppenstufen Richtung Hölle

Am Fuße des Betzenbergs in Kaiserslautern startet der Lauf und führt über fünf oder zehn Runden, oder diesmal auch als Zwei-Stunden-Lauf, die Treppen hinter der Westtribüne hinauf und über die Straße Am Betzenberg wieder hinunter. Fast genau ein Kilometer ist eine Streckenumrundung lang. 206 Treppenstufen sind dabei auf dem Weg nach oben zu überwinden, die manche gehend, andere rennend hinter sich brachten. Zum Abschluss der Runde geht es dann 800 Meter bergab.

„Ich bin im Vorjahr Zweite geworden. Ich mag hier die Lauf-Community“, sagt Laura Edel, die sich bei allen Volksläufen in der Umgebung gerne blicken lässt. Ihr jüngster Erfolg war der Sieg bei der pfälzischen Berglaufmeisterschaft eine Woche zuvor, bei der sie die Altersklasse W30 für sich entschied. „Ich laufe alles von den kürzeren Strecken bis hin zum Ultralauf“, sagt Edel weiter. Doch wo liegt ihrer Ansicht nach die Schwierigkeit beim Treppenlauf? „Aus meiner Sicht ist es die Treppe selbst. Es ist schwierig, konstant im gleichen Tempo loszulaufen und eben nicht einfach loszusprinten“, sagt Edel.

Katharina Ruf und Daniel Gundall siegreich

Sie reihte sich deshalb zwar in der Spitzengruppe, aber nicht ganz vorne ein und hielt gleichmäßig ihr Tempo. Dennoch hatte sie auch das Ziel, ihre Bestzeit zu knacken, eine Zeit unter 55 Minuten sollte es werden. Am Ende lag sie nach zehn Laufkilometern auf dem dritten Rang in einer Zeit von 54:06 Minuten und war nicht weit entfernt von Siegerin und Vereinskameradin Kathrina Ruf, die in 51:19 Minuten gewann. Bei den Männern setzte sich Daniel Gundall durch, der nach exakt 46 Minuten im Ziel einlief.

Im Wettbewerb der „halben Hölle“ über fünf Kilometer gewann Johannes Nauth vom TV Alzey in 24:02 Minuten. Er ging in der zweiten Runde in Führung und setzte sich danach von seinen Verfolgern Benjamin und Bastian Göttel ab. Bei den Frauen war Teunie Mosterd in 27:59 Minuten die Siegerin über die fünf Kilometer. Neu war in diesem Jahr der Wettbewerb „Deine ganz eigene Hölle“. Ziel war es dabei, über zwei Stunden so viele Runden wie möglich zu absolvieren. 56 Teilnehmer nahmen sich diesem Wettbewerb an. Auch Florian Merz vom FCK. Der 46-Jährige hatte seine besondere Intention bei diesem Lauf. „Für mich ist es ein Trainingslauf. Ich will so viele Höhenmeter wie möglich reinholen. Mir kommt es auf die Steigungen an“, sagt der Contwiger. Sein Ziel sei es, das Tempo so konstant wie möglich zu halten. Der Lauf diente Merz zur Vorbereitung auf den Zugspitz-Ultra-Tail. „Das ist ein Lauf über 165 Kilometer und 8000 Höhenmetern“, so der FCK-Läufer.

Ganz besondere Geschenke

So wurde insbesondere für die Zwei-Stunden-Läufer ein Spruch auf den Stufen hinauf zum Betzenberg mehr oder minder zum Treppenwitz. „Every Step ist a Gift“ – auf Deutsch: Jeder Schritt ist ein Geschenk – bekamen die Läufer mit den teils verkniffenen Gesichtern zu sehen. Das Ziel von Merz war es, mindestens eine Strecke von 21 Kilometern zu laufen, was ihm mit 22 gelaufener Runden auch gelang. Sieger wurde Jens Stöber (RunningGags) mit 24 Runden. Claudia Klumpp (Tri-Team SSV Ettlingen) kam auf 19 Runden in 120 Minuten.

Für Jonas Hoffmann von der FCK-Running-Abteilung, der die Veranstaltung als Organisator leitete, war der Lauf ein voller Erfolg. „Mehr Läufer können hier gar nicht teilnehmen. Auf der Treppe ist das mit 250 Läufern noch in Ordnung, aber in der Kurve nach dem Bergablauf, wird es dann schon verdammt eng“, sagt Hoffmann, der plant, im kommenden Jahr einen Drei-Stunden-Lauf einzuführen.

In diesem Jahr war die Laufveranstaltung erstmalig bereits vor dem Meldeschluss ausgebucht. Beachtlich war auch die Anzahl der Zuschauer rund um die Strecke. Neben dem Treppengeländer, beim Bergablauf, sowie an Start und Ziel sammelten sich etwa 200 Zuschauer, die mit Kuhglocken, Fahnen und allerlei weiterem Fanutensil anfeuerten.