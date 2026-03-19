Am Sonntag nimmt der SV Steinwenden zuhause den nächsten Anlauf, um drei Punkte mehr auf der Habenseite zu verbuchen. Der Puffer zur Abstiegszone schmilzt.

Fast hätte der SVS am letzten Spieltag in Herxheim das Spielfeld als Sieger verlassen. Es fehlten keine 60 Sekunden, um die sicher geglaubten drei Punkte aus der Südpfalz mitzunehmen. Spielertrainer Sascha Hammann hatte den SVS mit einem fulminanten Abschluss kurz nach der Pause in Führung gebracht. Etliche vergebene Chancen auf das 2:0 hätten den Sieg unter Dach und Fach gebracht, doch eine kurze Unaufmerksamkeit in den Schlusssekunden verhinderte den erhofften Befreiungsschlag.

Dennoch ist bei den Verantwortlichen des SVS das Glas halb voll. Zu gut war der Auftritt, auf den es sich im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Marienborn aufbauen lässt. Mit den Gästen kommt ein Gegner an den Mühlberg, der seit sieben Spielen ungeschlagen ist. „Wir müssen von Anfang an präsent sein, um die Euphorie der Gäste zu bremsen und unser Spiel auf den Platz bringen. Mit dem Auftritt letzte Woche bin ich sehr zufrieden, darauf lässt sich aufbauen“, so Hammann.

Stibitz kehrt zurück

Die personelle Situation bleibt weiterhin angespannt, viele verletzte Spieler kommen langsam ins Training zurück. Erfreulich ist die Rückkehr von Leon Stibitz. Zu Saisonbeginn kam Stibitz aus Schmittweiler, in der Vorbereitung wurde er jedoch nach einem bösen Foul seines Gegenspielers für längere Zeit außer Gefecht gesetzt. Ein Kaderplatz kommt nach der langen Pause sicher zu früh, bietet Hammann aber Optionen in den nächsten Wochen, wo es fast ausschließlich gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib geht. Sollte der SVS in den nächsten sechs Spielen eine positive Bilanz holen, wird einem weiteren Jahr Verbandsliga-Fußball in Steinwenden nichts im Wege stehen.