In der aktuellen Stadtradeln-Kampagne zeichnet sich trotz eher durchwachsener Wetterverhältnisse erneut ein Rekordergebnis ab, teilt die Stadtverwaltung Kaiserslautern mit. Zu Beginn der dritten und letzten Aktionswoche seien bereits mehr als 155.000 Kilometer erradelt worden – und damit mehr als zur gleichen Zeit im bisherigen Rekordjahr 2023. Mehr als 1200 Teilnehmer, die bereits Kilometer eingetragen haben, zeigten deutlich, dass Radfahren und Stadtradeln in Kaiserslautern immer beliebter werden. Insgesamt haben sich laut Stadtverwaltung mehr als 1500 Bürgerinnen und Bürger angemeldet. Wer bislang nicht dabei ist, kann noch einsteigen. Anmeldungen können bis zum Ende des Aktionszeitraums am 26. Juni vorgenommen werden. Die gefahrenen Kilometer im gesamten Aktionszeitraum dürfen nachgetragen werden. Beim integrierten Wettbewerb Schulradeln seien die Kaiserslauterer Schulen sehr engagiert. Mit knapp 400 aktiven Teilnehmenden aus zwölf Schulen und mehr als 44.000 erradelten Kilometern „trägt die junge Generation erheblich zum Erfolg der Aktion bei“, berichtet die Stadt. Die geführten Radtouren seien in den ersten beiden Aktionswochen gut angenommen worden. Am Wochenende stehen noch eine Rennradtour sowie eine Halbstages- und Ganztagestour auf dem Programm, ehe am Mittwoch das Stadtradeln mit drei Abschlusstouren (um 17.30 Uhr, Treffpunkt Rathausvorplatz) für dieses Jahr endet. Alle weiteren Informationen rund um die Aktion, die Teilnahme, die Anmeldung und das Tourenprogramm sind im Internet auf www.stadtradeln.de/kaiserslautern eingestellt.