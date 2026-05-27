Auf Zeitreise per Telefon. In Kaiserslautern ist das bei einem Rundgang mit verschiedenen Stationen möglich – ganz individuell und in eigenem Tempo.

Wer Kaiserslautern erkunden will, braucht keinen Stadtführer im klassischen Sinn. Ein Mobiltelefon reicht. Unter einer Festnetznummer meldet sich eine Stimme, fordert zur Eingabe einer zweistelligen Kennziffer auf und schon beginnt die Reise durch die Stadt. Alternativ lassen sich die Beiträge auch vorab herunterladen. Neun Nummern stehen zur Auswahl, acht davon führen zu konkreten Orten, eine liefert den historischen Überblick. Alle Infos, die dafür benötigt werden, finden sich auf der Website der Stadt.

Die neun Aufnahmen dauern jeweils nur wenige Minuten. Sie geben Orientierung und liefern Hintergründe: zur Kaiserpfalz, zur Stiftskirche oder zum Fritz-Walter-Stadion. Es ist ein Angebot für alle, die die Stadt im eigenen Tempo entdecken wollen. Die erste Station ist im eigentlichen Sinn gar keine. Vielmehr ordnet sie ein. Kaiserslautern, so wird deutlich, ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Die „Stadt Barbarossas“, die „K-Town“ der Amerikaner, das „Silicon Woods“ und für Fußballfans die Heimat der „Roten Teufel“. Schon im Jahr 830 taucht der Ort erstmals urkundlich als „Villa lutra“ auf. Einen Schub erhält er im zwölften Jahrhundert, als Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, hier eine Pfalz (Residenz) errichten lässt.

Von einstiger Residenz nur noch Grundrisse

Die Reihenfolge der Stationen ist frei wählbar – je nachdem, wo man gerade steht oder womit man beginnen möchte. Mit diesem historischen Rahmen im Ohr steht man wenig später auf dem Rathausplatz. Hier liegen die Reste zweier früherer Machtzentren. Von dort führt der Rundgang zur Kaiserpfalz und zum Casimirschloss. Die Pfalz entstand nach 1152 und war ein wichtiger Stützpunkt reisender Herrscher. Viel ist davon nicht geblieben, doch Grundrisse im Boden machen die Dimensionen sichtbar. Später ließ Pfalzgraf Johann Casimir ein Schloss errichten, das 1703 zerstört wurde. Heute befindet sich dort der Casimirsaal.

Die Fruchthalle ist die nächste Station. Der Bau aus dem 19. Jahrhundert orientiert sich an italienischen Renaissancepalästen. Im Erdgeschoss wurde einst Markt gehalten, im Saal darüber fanden von Anfang an Veranstaltungen statt. Im Laufe der Zeit wurde das Gebäude auch als Lazarett genutzt oder politisch vereinnahmt. Heute ist es wieder ein zentraler Ort für Konzerte und Kultur.

Gewerbemuseum beherbergt jetzt Kunst

Wenige Schritte weiter folgt die Pfalzgalerie.

Ursprünglich als Gewerbemuseum gegründet: die Pfalzgalerie. Foto: Tiara Reinshagen

Ursprünglich als Gewerbemuseum gegründet, ist sie heute ein Kunstmuseum mit Werken vom 15. bis ins 21. Jahrhundert. Namen wie Spitzweg, Slevogt und Beckmann stehen für die Entwicklung der Sammlung. Die Präsentation ist bewusst klar gehalten, der Fokus liegt auf den Objekten.

Ebenfalls in der Innenstadt befindet sich die Stiftskirche. Ihr Bau begann um 1250, finanziert unter anderem durch die Bürger der Stadt. Sie geht auf ein von Barbarossa gegründetes Kloster zurück, wurde später zum Stift und im Zuge der Reformation aufgelöst. Im Inneren erinnert ein Denkmal an die Pfälzische Union. Verlässt man die Kirche, fällt direkt daneben die Adlerapotheke auf. Sie verweist auf die Zeit, als Kaiserslautern zu Frankreich gehörte, der Abriss der Vorgängerkapelle wurde einst von Napoleon genehmigt.

St.-Martins-Platz hat viel Prominenz gesehen

Der Weg führt weiter zum St.-Martins-Platz. Einer der wenigen Orte, die den Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet überstanden haben. Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert, ein Brunnen und alter Baumbestand prägen das Bild. Früher war der Platz ein wirtschaftliches Zentrum, später ein Treffpunkt für Reisende. Auch prominente Gäste wie Victor Hugo oder König Ludwig I. von Bayern sollen hier gewesen sein. Heute ist das ehemalige Rathaus am Platz die Emmerich-Smola-Musikschule.

Von hier aus geht es weiter durch die Altstadt zum Theodor-Zink-Museum. Es zeigt die Geschichte der Stadt in chronologischer Form – vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Politische Entwicklungen, wirtschaftliche Veränderungen und lokale Unternehmen finden hier ihren Platz.

Brunnen mit Nähmaschine, Schiff und Fußball

Wenige Schritte entfernt liegt der Kaiserbrunnen.

Der Kaiserbrunnen mit Barbarossa und Rudolf von Habsburg im Zentrum. Foto: Tiara Reinshagen

Er wurde 1987 fertiggestellt und zeigt im Zentrum Barbarossa und Rudolf von Habsburg. Rundherum erzählen Details von der Geschichte der Stadt: eine Nähmaschine für die Firma Pfaff, ein Motor für die Industrie, ein Schiff für die Auswanderer. Auch der Fisch als Wappentier ist zu sehen, ebenso ein übergroßer Hut als Hinweis auf Napoleon. Und mittendrin ein Symbol für den Fußball – ein Verweis auf die letzte Station – das Fritz-Walter-Stadion.

Dieses liegt hoch über der Stadt auf dem Betzenberg. Der Weg dorthin bringt den einen oder anderen Besucher ins Schwitzen. Für den 1. FC Kaiserslautern ist es die Heimstätte, für viele Fans ein identitätsstiftender Ort. Das Stadion fasst rund 48.500 Zuschauer, fast die Hälfte der Stadtbevölkerung. Namensgeber ist Fritz Walter, Teil der Weltmeistermannschaft von 1954. Große sportliche Momente sind mit dem Stadion verbunden. Der „Betze“ gilt bis heute als stimmungsvoll und laut.