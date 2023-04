Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Containern im „Na-Na-Nahkauf“, multilinguale Bett-Geschichten und gleich zwei Texte über eine Vasektomie: Das war die Themenpalette des jüngsten „KAMM On!“-Poetry Slams am Donnerstag in einem gut besetzten Kasino und einem Publikum, das einige Künstler an den Rand der Verzweiflung trieb.

Dagegen trudelte der abendliche Zeremonienmeister Phriedrich Chiller frisch erholt aus Panama ins Kasino ein, zur ersten Slam-Session des neuen Jahres. Zusammen mit acht Künstlern,