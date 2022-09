Die Planung von Straßen und Plätzen auf dem Pfaffgelände hat Hand und Fuß. Eine Wohltat, nach vielen schlechten Nachrichten. Eine möglichst reibungslose Umsetzung dieser Planung ist für das Projekt sehr wichtig.

„Wir haben zum ersten Mal das Gefühl, dass es hier professionell nach vornegeht“, sagte Volker Barth am Dienstag im Bauauschuss. Und tatsächlich monatelang gab es rund um das Pfaffgelände kaum gute Nachrichten. Die Idee, das Gebiet mit Abwärme von Aco Guss zu versorgen, scheiterte genauso wie das Reallabor-Zentrum im Neuen Kesselhaus, das verkauft werden soll. Die Erschließung kam nicht voran und die Finanzierung wackelt. Nun also wurde eine Planung für die Straßen und Plätze im Pfaff-Quartier vorgestellt, die stimmig und innovativ ist. Fast schien im Ausschuss etwas Aufbruchstimmung aufzukommen. Damit dieses zarte Pflänzchen gedeihen kann, ist eine zügige Umsetzung wichtig. Eine Umsetzung, bei der auch all die vorgestellten innovativen Ideen rund um Bewässerung und Abfallentsorgung realisiert werden können. Schließlich soll das Quartier ja nicht nur fertig werden, sondern Versuchslabor für die Stadt der Zukunft sein. Diesem Versprechen ist das Projekt noch nicht gerecht geworden.