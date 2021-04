Ein „besonderes Exemplar“ von einem Parkrempler ist einer Autofahrerin laut Polizei am Mittwochvormittag in Enkenbach-Alsenborn passiert. Die Autofahrerin wollte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in einer Parklücke abstellen, dabei passierte ihr jedoch ein Malheur: Die 78-Jährige überfuhr die zwischen den Parkbuchten installierte Grüninsel und prallte vorwärts gegen das gegenüber geparkte Fahrzeug. Beide Autos erlitten einen Frontschaden. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Als Grund für das Missgeschick gab die Unfallfahrerin an, von der Sonne geblendet worden zu sein.