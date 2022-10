Drei Wochen vor dem offiziellen Start in die närrische Zeit hätte die Stimmung beim „Pälzer Owend“ im Vereinsheim des Karnevalvereins Kaiserslautern (KVK) am Freitag nicht besser sein können. Die Besucher in der herbstlich geschmückten „Kalause“ waren vermutlich nicht alle „in Lautre gebor unn in Lautre dehääm“. Aber alle haben mitgefeiert und vor allem mitgesungen.

Vereinspräsident Udo Bröckelmann freute sich, dass trotz des streckenweise zur gleichen Zeit laufenden Auswärtsspiels des 1. FC Kaiserslautern so viele Besucher gekommen waren. Einer besonders treuen Besucherin, Lillie Salinger aus München, die sich seit Jahren keine einzige KVK-Veranstaltung entgehen lässt, überreicht er als Dankeschön einen dicken Blumenstrauß in den Farben des Vereins. Wie Kreativminister Werner Löffel war auch Sitzungspräsident Wolfgang Vogel wegen Krankheit verhindert und so übernahm Schatzmeisterin Tanja Garcia die Moderation.

Stärkung bei Quetschekuche und Kartoffelsuppe

Mit Ivo Schmitt am Keyboard und Martin Kotzan mit der steirischen Harmonika als musikalischer Begleitung folgten die Besucher bereitwillig der Aufforderung von Garcia und Jürgen Gossenberger zum „Auf ihr Brüder in die Palz“. Auf der Bühne hatte inzwischen Edda Boden an einem bescheidenen Tischlein Platz genommen, um mit selbst verfassten Versen von ihren Erlebnissen als Oma mit Enkelin in der Disco zu berichten. Erst mal die richtige Kleidung anziehen und später noch tanzen „wie ein Handtuch an seinem Leib“! Das war was.

Bevor die fleißigen Küchenhelfer zur Stärkung Kartoffelsuppe und Quetschekuche – alles selbst gekocht und gebacken – auftischten, mussten ein paar Typen vor Dieter Reinhardt als Richter erscheinen: Bröckelmann war zum zwölften Mal beim Klauen erwischt worden und gab als Grund dafür seine langen Finger an. Danach ging es in einem absurden Vergleich ums Sorgerecht. Wem gehört das Baby – der Münze oder dem Cola-Apparat, der die Flasche ausspuckt? Jürgen Neus Auftritt als „Schleicher“ im eleganten Kleid seiner verstorbenen Ehefrau war dann wieder der Hingucker.

Nach dem Essen erst ein bisschen Verdauungsschunkeln mit Kurt Dehns „In de Palz geht de Parre...“, danach versuchte der Vereinspräsident vergeblich, beim Pizzaservice seiner Enkelin Vivien etwas zu bestellen. Kaum hatte sie mit viel Hin und Her seine Identität abgeglichen, wusste sie alles über ihn. Auch, dass er gar kein Geld mehr hatte zum Bezahlen.

Ein Loblied auf „Moi liewes Lautre“

Unterm Dach der „Kalause“ ging es weiter Zug um Zug. Dieter Bach schilderte seinem Stammtisch, wie ein Doktor ihn mit einem neuen Kniegelenk zum „alte Knacker“ operiert hatte. Oma Barbara und Opa Dieter mit Nachtgewand im Bett muss man erlebt haben. Er will wieder mal, sie ist müd, lässt sich dann aber doch überreden. Wozu, das ist die Überraschung des Abends. In einem Hotelbett treffen später auch die anspruchsvolle Tanja und der eigentlich sehr entgegenkommende Jürgen aufeinander. Sie lässt ihn einfach nicht zur Ruhe kommen, will ständig etwas anderes. Fenster auf, Fenster zu, vielleicht noch ein Glas Wasser oder ein Stückchen Schokolade: bis ihm der Geduldsfaden reißt.

Von Eugen Damms bekanntem Fruchthalllied bis zum Loblied auf „Moi liewes Lautre“, das Expräsident Karl Bretz verfasst hat, halten bis zum offiziellen Ende eine Stunde vor Mitternacht auch Heike Spiess, Klaus Gehm und Udo Ringel mit noch mehr Gedichten, dazu Sketchen und Liedern die Stimmung in Schwung. Aber selbst dann ist der immerhin 43. „Pfälzer Owend“, der, wie Jürgen Gossenberger erinnerte, erstmals mit Beteiligung von Kurt Dehn in der Fruchthalle stattgefunden hatte, noch nicht zu Ende. Bis weit nach Mitternacht wurde gefeiert. „Es gab nur positive Rückmeldungen“, sagt Schatzmeisterin Tanja Garcia erfreut.