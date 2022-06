Am Dienstagmittag gab es einen Unfall in der Königstraße. Laut Polizei war eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Auto unterwegs in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Goebenstraße wollte sie links abbiegen. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos – so berichtete es die Frau – blinkte links. Deshalb gab sie Gas und bog ab. Der 83-jährige Mercedes-Fahrer fuhr aber geradeaus weiter. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, es entstand Schaden von 6000 Euro. rhp/bld