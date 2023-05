Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Und die Welt hebt an zu singen“ – von Schubert, Tschaikowski und Rachmaninow bis zu Beethoven und Mahler. So weit spannte das Pfalztheater mit der Premiere seines Liederabends am Samstag im Großen Haus den klassischen musikalischen Bogen, um schließlich bei Tango-Liedern und Filmmusik zu landen.

Ins Programm hatten die Ensemblemitglieder Monika Hügel, Polina Artsis, Daniel Böhm, Astrid Vosberg, Peter Floch und Adrien Cunka eigene Vorschläge eingebracht. Das Publikum,