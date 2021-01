Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein Ladendieb am Donnerstagnachmittag in der Pariser Straße eingehandelt – und er musste in die Jugendstrafanstalt in Schifferstadt einrücken.

Zunächst war der Mann gegen 15.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt beim Stehlen erwischt worden, heißt es im Polizeibericht. Er hatte sich den Rucksack mit alkoholischen Getränken und Lebensmitteln gefüllt, bezahlen wollte er nur Zigaretten und ein Desinfektionsmittel.

Doch der Hausdetektiv erwischte den 23-Jährigen und nahm ihn mit ins Büro. Die hinzugezogene Polizeistreife fand bei der Durchsuchung des Mannes eine kleine Menge Heroin. Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl in Höhe von 18 Monaten vorliegt.

Der Ladendieb wurde von den Beamten umgehend in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt gebracht. Zusätzlich kommen nun noch Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auf ihn zu.