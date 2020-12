Bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde eine Frau am Donnerstagnachmittag in der Rosenhofstraße. Wie die Polizei berichtet, versteckte die 46-Jährige Waren in ihrem Rucksack und der Handtasche und versuchte, den Laden zu verlassen. Der Filialleiter beobachtete sie dabei und hielt sie fest. Die Polizei durchsuchte die Frau und fand Waren im Wert von über 120 Euro. Die Ertappte behauptete, die Sachen zuvor in Kaiserslautern gekauft zu haben. Anschließend sei sie mit dem Zug nach Alsenborn gefahren. Dies kann unter anderem aufgrund des Kühlstatus der Waren nicht stimmen, meint die Polizei. Die Frau kann mit einer Strafanzeige rechnen.