Weil Anwohner Rauch aus einer Wohnung in der Königstraße dringen sahen, haben sie am Donnerstagabend die Feuerwehr alarmiert. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Rettungskräfte am Einsatzort nach der Wohnungsöffnung fest, dass Essen auf dem Herd in Brand geraten war. Die 19-jährige Wohnungsinhaberin hatte den Topf vergessen und war eingeschlafen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein größerer Schaden ist nicht entstanden. Die Frau wurde nicht verletzt, aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch musste die Kaiserslauterer Feuerwehr ebenfalls wegen einer angebrannten Mahlzeit ausrücken. Ein 32-jähriger Mann in der Donnersbergstraße war ebenfalls beim Kochen eingeschlafen.