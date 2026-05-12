Kinder und Familien dürfen sich wieder auf „Fun & Action in der City“ freuen. Am Samstag, 16. Mai, gibt es von 11 bis 16 Uhr in der Innenstadt viel zu erleben.

Das Kinderspektakel der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“, ihren Mitgliedsbetrieben und Partnern sowie der Stadt Kaiserslautern bietet über die gesamte Innenstadt verteilt zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen für Kinder und Familien, teilt die Stadtverwaltung mit. Musik und Show, Kreativität und Bastelei, Spiel und Spaß, Wissenswertes und Sport stehen auf dem Programm. Der Zirkus Pepperoni hat allerlei Mitmachangebote im Gepäck, Thommy der Weltenbummler bezaubert mit einer großen Kreativwerkstatt die kleinen Gäste. Die Emmerich-Smola-Musikschule wird von 11 bis 15 Uhr die Jubiläumsbühne bespielen. Eine Musikantenmeile zum Mitmachen und Ausprobieren wird es ebenfalls geben. Das komplette Programm ist in der Stadt-KL-App zu finden.

„Wir freuen uns auf ganz viele Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. Es ist uns gemeinsam gelungen, ein tolles Programm für unsere Jüngsten auf die Beine zu stellen, bei dem selbstverständlich auch die Großen nicht zu kurz kommen werden. Eingebunden in das Fest ist praktisch die komplette Fußgängerzone sowie mehrere Plätze wie der Altenhof, der Schillerplatz, rund um die Stiftskirche oder auch in der neuen Stadtmitte sowie am Beach am Willy-Brandt-Platz“, berichtet Alexander Heß, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und Leiter des Citymanagements. „Fun & Action in der City“ sei gelebte Sympathiewerbung für die Westpfalzmetropole und gelte als wahrer Besuchermagnet für etliche Familien und Kinder.