Ziemlich teure Kartoffeln hätte eine Frau aus Otterbach am Donnerstag beinahe bei einem Haustürgeschäft erworben. Doch der viel zu hohe Preis fiel ihr im letzten Moment doch noch auf. Wie die Frau am Freitag der Polizei meldete, hatte gegen 14 Uhr eine Unbekannte an der Haustür geklingelt, sich als Bio-Bäuerin ausgegeben und Obst und Gemüse feilgeboten. Die Otterbacherin entschied sich dafür, fünf Kilo Kartoffeln zum Preis von 2,99 Euro pro Kilo sowie einen Liter Saft zu kaufen.

Falscher Beitag in EC-Karten-Gerät eingegeben

Die angebliche Bio-Bäuerin verständigte daraufhin über Funk ihren Helfer, der mit einem Kastenwagen um die Ecke kam und die gewünschte Ware auslud. Bezahlt werden sollte das Ganze mit einer Abbuchung über ein mobiles EC-Karten-Gerät. „Zum Glück überprüfte die Otterbacherin noch einmal den Abbuchungsbetrag, den die Verkäuferin in das Gerät eingegeben hatte, bevor sie den Bezahlvorgang bestätigte. Sonst hätte sie für Kartoffeln und Saft 90 Euro bezahlt“, berichtet die Polizei. Erst im Nachhinein kam die Otterbacherin auf die Idee, dass es sich möglicherweise um eine gewerbsmäßige Betrugsmasche gehandelt haben könnte, und informierte die Polizei. Eine Streife suchte die Umgebung nach den Haustür-Verkäufern ab, konnte sie aber nirgends mehr sichten.

Polizei fragt nach weiteren Vorfällen

Von der angeblichen „Bio-Bäuerin“ ist derzeit nur bekannt, dass sie etwa 60 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und korpulent ist. Sie hatte rotgefärbte Haare, trug eine dunkelgrüne Bauernschürze und sprach Deutsch ohne Akzent. Bei dem benutzten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kastenwagen; das Kennzeichen ist leider nicht bekannt. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wo sind die Obst-/Gemüse-Verkäufer noch aufgefallen? Und wer kann Hinweise zu den Personen und dem benutzten Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 /369-2150 entgegen.