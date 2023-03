Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

100 Jahre Bau AG: In den 1950er Jahren gab es auf der Ostseite des Nordbahndamms immer noch preisgünstige Grundstücke. Zur Fortführung der Stadterweiterung und des dringend erforderlichen Wohnungsbaus war die Stadt an einer weiteren Nutzung dieses Baulands, insbesondere als Wohnbebauung, interessiert. Die Bau AG nahm die günstige Gelegenheit wahr und errichtete 1954 in der Karl-Peters-Straße eine Wohnanlage.

In den auf der Ostseite des Nordbahndamms gelegenen Flurstücken Am Heiligenhäuschen, Am Bäckerstein und beim Kahlenberg ist bereits auf dem Stadtplan aus dem Jahr 1914 ein namenloses