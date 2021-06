Wegen Körperverletzung hat die Polizei am Mittwoch ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann aus dem Kaiserslauterer Stadtgebiet eingeleitet. Der 45-Jährige soll laut Polizei am Nachmittag im St.-Quentin-Ring einem 37-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Der 37-Jährige war gerade dabei in eine Parklücke zu fahren, als der 45-Jährige und sein Sohn an das geöffnete Fenster des Wagens herantraten und zuschlugen. Wie sich bei der Aufnahme des Sachverhalts herausstellte, kam es zwischen den beiden Familien bereits in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind allerdings noch unklar.